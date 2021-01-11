За декабрь в Петербурге было сдано более 1 млн кв. м жилья

В декабре 2020 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 1,11 млн кв. м жилой недвижимости без ИЖС, сообщили “Ъ-СПб” в комитете по строительству. Таким образом, в четвертом квартале прошлого года застройщики сдали в городе в эксплуатацию 1,9 млн «квадратов» жилья без ИЖС и 2,05 млн «квадратов» — с ИЖС, что почти в четыре раза больше, чем в третьем квартале. Согласно информации на сайте Госстройнадзора Петербурга, застройщики получили разрешение на ввод 13 объектов в Московском, Невском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском и Петродворцовом районах.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, с учетом декабрьских результатов, Петербургу удалось выполнить план по жилью согласно новым договоренностям с Минстроем РФ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье». Так, за 12 месяцев, согласно официальной статистике Смольного, в городе было построено 3,3 млн кв. м жилой недвижимости вместо 5,5 млн «квадратов», на которых изначально настаивал Минстрой.

Мария Кузнецова