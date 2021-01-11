Черногория разрешила въезд в страну без теста на коронавирус

С 12 января в Черногорию можно будет въехать без справки о прохождении теста на COVID-19, сообщила глава минздрава страны Елена Боровинич-Божович. Напомним, такая ограничительная мера на въезд действует с 22 декабря.

«Разрешен въезд в Черногорию без обязательного тестирования на коронавирус»,— сказала госпожа Боровинич-Божович в эфире канала RTCG (цитата по ТАСС). Кроме того, власти страны приняли решение восстановить междугородное сообщение в Черногории.

Массовые мероприятия по случаю празднования Нового года по старому стилю 13 и 14 января тем не менее запрещаются, говорится в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в Черногории с начала пандемии достигло 52,4 тыс. человек при общей численности населения около 600 тыс. Это один из самых больших показателей на 100 тыс. населения. Умерли после заражения COVID-19 725 человек.

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