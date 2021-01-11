В Ленобласти под коронавирус свободно 28% коечного фонда

За прошедшую неделю в госпитали Ленинградской области, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, поступило на 200 таких больных меньше, чем в предыдущий период. Дополнительные стационары для этих целей не перепрофилировались. Об этом со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина в понедельник, 11 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день в Ленобласти для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в общей сложности 3326 коек, из которых свободно 933 (28%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в стационарах Петербурга в настоящее время получают лечение 10 218 пациентов с коронавиурсом и пневмониями. За праздники были выписаны 8173 человека. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 в городе по последним данным составляет 17,4%.