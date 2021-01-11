Народного мэра сменит заместитель

Всенародно избранная в 2018 году мэр Якутска Сардана Авксентьева, известная нетипичным стилем руководства, подала в отставку из-за проблем со здоровьем. Основной кандидат на этот пост — первый заместитель госпожи Авксентьевой, член ЕР Евгений Григорьев. Его поддержали сама бывший мэр и глава Якутии Айсен Николаев. Выборы градоначальника пройдут весной. По мнению политолога, отставка мэра была спланирована заранее, а состояние здоровья стало поводом, позволяющим уйти без скандала. Кроме того, региональная власть не хочет совмещать их с сентябрьскими выборами из-за рисков протестного голосования.
Сардана Авксентьева сообщила утром 11 января, что подала в гордуму Якутска заявление об отставке по состоянию здоровья. Причиной его ухудшения, по словам градоначальницы, стал стресс и постоянная тревога за город: «Я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции». Госпожа Авксеньтьева попросила отпустить ее с поста «с легким сердцем и пожелать удачи». «Я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений»,— добавила она. Отметим, что о плохом состоянии своего здоровья госпожа Авксентьева сообщала и ранее: так, 6 января она заявила, что у нее случился гипертонический криз.
Чем известна Сардана Авксентьева
Напомним, в 2018 году на досрочных выборах мэра Якутска госпожа Авксентьева баллотировалась от Партии возрождения России и победила с 40% голосов. Ее главный конкурент, спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия»), набрал 31,7%. После этого мэр широко прославилась за пределами Якутии нетипичным стилем руководства. Она продала дорогостоящие автомобили мэрии, сократила представительские расходы и даже выставила на торги здание городской администрации, заявив, что чиновники могут работать в недорогом оупенспейсе. Ее последней инициативой стал полный отказ от служебного автотранспорта.
Однако в конце ноября прошлого года госпожа Авксентьева заявила изданию Znak.com, что поддерживает поправки к Конституции и является сторонницей ЕР.
Она также поддерживала хорошие отношения с региональными властями. В мае глава Якутии Айсен Николаев заявил “Ъ”, что она «адекватный человек», с которым комфортно работать: «У меня с ней хорошие рабочие отношения. Когда мне говорят, что Авксентьева — оппозиция, я всегда смеюсь, потому что, когда я был руководителем администрации президента Якутии, она бессменно руководила избирательным штабом "Единой России" в Якутске».
Айсен Николаев также поддержал его кандидатуру. 14 января господин Григорьев будет утвержден гордумой и. о. мэра. Тогда же будет назначена дата выборов градоначальника. «Поступили разные предложения. Кто-то говорит, что нужно сэкономить средства и совместить выборы мэра с выборами в Госдуму. Но мы будем действовать согласно закону, который разрешает провести выборы весной»,— заявил “Ъ” председатель гордумы Альберт Семенов.
Ранее источник “Ъ” в правительстве Якутии предполагал, что по завершении каденции Сарданы Авксентьевой (ее полномочия истекали в 2023 году) прямые выборы мэра могут быть отменены. Однако сейчас, по его словам, региональные власти не пойдут на такой шаг, «опасаясь народного волнения».
«Если вдобавок к отставке мэра с формулировкой "по состоянию здоровья" заодно отменят и прямые выборы, станет очевидно, что ее вынудили уйти с поста»,— пояснил собеседник “Ъ”.
Сейчас помимо Якутска мэра избирают жители лишь шести региональных столиц: Улан-Удэ, Абакана, Новосибирска, Томска, Анадыря и Хабаровска.
Местная оппозиция планирует побороться за кресло мэра. «В Якутске не должно быть назначений, а только прямые выборы. Это наша принципиальная позиция»,— пояснил “Ъ” первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев. Руководитель реготделения ЛДПР Гаврил Парахин считает, что «выборы — это хорошо для населения»: «Люди влияют на общественную жизнь, идет диалог. С другой стороны, мы не против и назначения. Все-таки в Якутске живет треть населения республики и важно, чтобы мэр умел работать в команде регионального масштаба».
О своем намерении участвовать в выборах также заявил бывший первый заместитель госпожи Авксентьевой Владимир Федоров. На выборах 2018 года он выдвигался от партии «Родина» и считался основным конкурентом Александра Саввинова. Однако за месяц до голосования партия сняла его с гонки. Тогда господин Федоров поддержал Сардану Авксентьеву и вошел в ее команду.
С ним согласен политолог Ростислав Туровский: «Очевидно, что решение об отставке было политическим, оно продумано и согласовано заранее. Состояние здоровья — повод, который позволяет Авксентьевой сохранить лицо и уйти без скандала. Смена власти в городе будет плавной». Эксперт напомнил, что поражение провластного кандидата в 2018 году стало ударом для Айсена Николаева, который ранее сам дважды выигрывал прямые выборы. «Риски протестного голосования высоки, власть стремится провести выборы как можно быстрее, с низкой явкой и в условиях ограничений периода пандемии»,— считает господин Туровский. Нежелание отказываться от прямых выборов он также связывает с риском протестов, но не исключает, что через два-три года власть вернется к этой идее.