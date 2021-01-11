Народного мэра сменит заместитель

Всенародно избранная в 2018 году мэр Якутска Сардана Авксентьева, известная нетипичным стилем руководства, подала в отставку из-за проблем со здоровьем. Основной кандидат на этот пост — первый заместитель госпожи Авксентьевой, член ЕР Евгений Григорьев. Его поддержали сама бывший мэр и глава Якутии Айсен Николаев. Выборы градоначальника пройдут весной. По мнению политолога, отставка мэра была спланирована заранее, а состояние здоровья стало поводом, позволяющим уйти без скандала. Кроме того, региональная власть не хочет совмещать их с сентябрьскими выборами из-за рисков протестного голосования.

Сардана Авксентьева сообщила утром 11 января, что подала в гордуму Якутска заявление об отставке по состоянию здоровья. Причиной его ухудшения, по словам градоначальницы, стал стресс и постоянная тревога за город: «Я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции». Госпожа Авксеньтьева попросила отпустить ее с поста «с легким сердцем и пожелать удачи». «Я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений»,— добавила она. Отметим, что о плохом состоянии своего здоровья госпожа Авксентьева сообщала и ранее: так, 6 января она заявила, что у нее случился гипертонический криз.

Чем известна Сардана Авксентьева Читать далее

Напомним, в 2018 году на досрочных выборах мэра Якутска госпожа Авксентьева баллотировалась от Партии возрождения России и победила с 40% голосов. Ее главный конкурент, спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия»), набрал 31,7%. После этого мэр широко прославилась за пределами Якутии нетипичным стилем руководства. Она продала дорогостоящие автомобили мэрии, сократила представительские расходы и даже выставила на торги здание городской администрации, заявив, что чиновники могут работать в недорогом оупенспейсе. Ее последней инициативой стал полный отказ от служебного автотранспорта.

Летом прошлого года мэр публично выступила против одобрения поправок к Конституции, опубликовав фото бюллетеня с галочкой в графе «нет».

Однако в конце ноября прошлого года госпожа Авксентьева заявила изданию Znak.com, что поддерживает поправки к Конституции и является сторонницей ЕР.

Она также поддерживала хорошие отношения с региональными властями. В мае глава Якутии Айсен Николаев заявил “Ъ”, что она «адекватный человек», с которым комфортно работать: «У меня с ней хорошие рабочие отношения. Когда мне говорят, что Авксентьева — оппозиция, я всегда смеюсь, потому что, когда я был руководителем администрации президента Якутии, она бессменно руководила избирательным штабом "Единой России" в Якутске».

После заявления об отставке бывшая градоначальница призвала поддержать на предстоящих выборах своего первого зама Евгения Григорьева (ЕР).

Айсен Николаев также поддержал его кандидатуру. 14 января господин Григорьев будет утвержден гордумой и. о. мэра. Тогда же будет назначена дата выборов градоначальника. «Поступили разные предложения. Кто-то говорит, что нужно сэкономить средства и совместить выборы мэра с выборами в Госдуму. Но мы будем действовать согласно закону, который разрешает провести выборы весной»,— заявил “Ъ” председатель гордумы Альберт Семенов.

Первый заместитель Сарданы Авксентьевой, член ЕР Евгений Григорьев Фото: Якутск.рф

Ранее источник “Ъ” в правительстве Якутии предполагал, что по завершении каденции Сарданы Авксентьевой (ее полномочия истекали в 2023 году) прямые выборы мэра могут быть отменены. Однако сейчас, по его словам, региональные власти не пойдут на такой шаг, «опасаясь народного волнения».

«Если вдобавок к отставке мэра с формулировкой "по состоянию здоровья" заодно отменят и прямые выборы, станет очевидно, что ее вынудили уйти с поста»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Сейчас помимо Якутска мэра избирают жители лишь шести региональных столиц: Улан-Удэ, Абакана, Новосибирска, Томска, Анадыря и Хабаровска.

Местная оппозиция планирует побороться за кресло мэра. «В Якутске не должно быть назначений, а только прямые выборы. Это наша принципиальная позиция»,— пояснил “Ъ” первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев. Руководитель реготделения ЛДПР Гаврил Парахин считает, что «выборы — это хорошо для населения»: «Люди влияют на общественную жизнь, идет диалог. С другой стороны, мы не против и назначения. Все-таки в Якутске живет треть населения республики и важно, чтобы мэр умел работать в команде регионального масштаба».

О своем намерении участвовать в выборах также заявил бывший первый заместитель госпожи Авксентьевой Владимир Федоров. На выборах 2018 года он выдвигался от партии «Родина» и считался основным конкурентом Александра Саввинова. Однако за месяц до голосования партия сняла его с гонки. Тогда господин Федоров поддержал Сардану Авксентьеву и вошел в ее команду.

По мнению политика, региональная власть хочет провести выборы весной, чтобы независимые кандидаты не успели «собраться с ресурсами и финансами».

С ним согласен политолог Ростислав Туровский: «Очевидно, что решение об отставке было политическим, оно продумано и согласовано заранее. Состояние здоровья — повод, который позволяет Авксентьевой сохранить лицо и уйти без скандала. Смена власти в городе будет плавной». Эксперт напомнил, что поражение провластного кандидата в 2018 году стало ударом для Айсена Николаева, который ранее сам дважды выигрывал прямые выборы. «Риски протестного голосования высоки, власть стремится провести выборы как можно быстрее, с низкой явкой и в условиях ограничений периода пандемии»,— считает господин Туровский. Нежелание отказываться от прямых выборов он также связывает с риском протестов, но не исключает, что через два-три года власть вернется к этой идее.

Николай Борисов, Якутск; Андрей Прах, Мария Литвинова