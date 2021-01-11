Объем введенных жилых площадей в объектах ИЖС Ленобласти за год превысил 1,1 млн кв. метров

По итогам 2020 года на территории Ленинградской области, по оперативным данным, введено 2,164 млн кв. м жилой недвижимости. Из них 1,121 млн кв. м составили объекты индивидуального жилого строительства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом впервые в современной истории частных домов в Ленобласти за год было построено больше, чем многоквартирных, уточняется в сообщении.

Отметим, Петербургу за 2020 год, в свою очередь, удалось выполнить план Минстроя РФ по вводу жилья. Это стало возможным после корректировки этого плана в соответствии с договоренностями между Смольным и федеральным центром, достигнутыми в декабре.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-СПб” «Петербург выполнил план по жилью».