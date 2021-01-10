В новогодние праздники Сочи посетили 270 тысяч туристов

Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов, что на 11% больше, чем в прошлом году, сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram. 30% отдыхающих - дети.

Из общего числа гостей 146 тыс. разместились в горном кластере, остальные - в приморской части города. В отелях Красной Поляны заполняемость номерного фонда составляла 80% (74 тыс. человек).

Всего в Сочи работали 639 средств размещения, средняя загрузка которых составила 76%.

По словам главы города, вспышек коронавирусной инфекции во время отдыха не зафиксировано, обсерватор и ковидный госпиталь Сочи не приняли ни одного пациента.

Как писал "Ъ-Кубань", в 2020 году Сочи принял более 5 млн туристов. Планировалось, что в новогодние праздники курорт посетят около 300 тыс. отдыхающих.

Наталья Решетняк