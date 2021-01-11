Собянин допустил до вакцинации работников науки, связи и соцобслуживания

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации от COVID-19 для новых категорий москвичей с 13 января. Также в столице с 14 января начнут работать 30 дополнительных пунктов, где можно будет сделать прививки, сообщается в блоге господина Собянина. Общее количество пунктов вакцинации возрастет до 100.

Запись на вакцинацию откроется для работников следующих отраслей экономики:

научные исследования и разработки;

информационные технологии, телекоммуникации и связь;

социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями;

управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Ранее Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» против коронавируса. Эта версия вакцины предполагает прививку одним компонентом, а не двумя, как при вакцинации «Спутником V».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 января назвала эпидемиологическую обстановку в России «стабилизирующейся» и отметила замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Но, по мнению экспертов, недельное снижение подтвержденных случаев COVID-19 в России является не стабилизацией эпидемического процесса, а следствием новогодних каникул.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».