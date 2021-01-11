Король Саудовской Аравии привился от COVID-19

Король Саудовской Аравии 85-летний Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вакцинировался от коронавируса, сообщает Saudi Press Agency. Профильное ведомство Саудовской Аравии в декабре разрешило применение вакцины Pfizer и BioNTech на территории государства.

«Сегодня Служитель Двух Святынь получил дозу вакцины по своему желанию в рамках профилактических мер от коронавируса. Эта инициатива является подтверждением того, что политика Королевства всегда заключается в том, что профилактика лучше лечения»,— приводит агентство слова министр здравоохранения Тауфика ибн Фаузан ар-Рабии.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 383 тыс. человек. Умерли 6,2 тыс человек.

О борьбе с вирусом — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».