Первым заместителем прокурора Башкирии стал выходец из Казахстана

Прокуратура Башкирии сообщила о назначении на должность первого заместителя прокурора республики 41-летнего уроженца Павлодара (Казахстан) Александра Грязникова. Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

До назначения Александр Грязников работал прокурором Архангельска, куда в статусе старшего помощника прокурора был переведен в 2014 году. Господин Грязников окончил Омский государственный университет. Карьеру начинал в нулевые годы в Омской области, где работал следователем, старшим следователем и заместителем прокурора в районных прокуратурах.

Александр Грязников занял место Олега Горбунова, уволившегося с должности первого заместителя прокурора осенью 2018 года после возбуждения в отношении него уголовного дела о получении взятки.

Дарья Кучеренко