На Алтае суд рассмотрел дело банды, обложившей данью воинскую часть

Алтайский краевой суд вынес приговор по делу преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у военнослужащих мотострелковой части №41 659, дислоцированной в городе Алейске, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ходом разбирательства. Криминальному авторитету Олегу Пигареву, который руководил бандой, назначили 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Девяти его подручным присудили тюремные сроки от пяти лет девяти месяцев до 12 лет шести месяцев. Один из фигурантов дела отделался условным сроком: на момент инкриминируемых ему деяний он был несовершеннолетним.

Как указывается в материалах дела, расследованием которого занималось управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, в 2014–2015 годах участники преступной группы под надуманным предлогом вымогали деньги военнослужащих-контрактников. «Обвиняемые, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 тыс. до 120 тыс. руб. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни»,— говорится в документах следствия. Следователи подсчитали, что вымогатели получили примерно 1 млн руб.

В августе 2015 года один из военнослужащих части обратился с заявлением о вымогательстве в отдел по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Алтайскому краю. Участников группы задержали. Следователи предъявили арестованным обвинение в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и целом ряде других преступлений, а всего более чем по четырем десяткам криминальных эпизодов. Потерпевшими по делу проходили 36 контрактников части, в том числе младшие офицеры. Расследование дела заняло два года, судебное разбирательство продолжалось больше трех лет.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Контрактников обложили данью».

Константин Воронов, Новосибирск