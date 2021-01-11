Число жертв ДТП с автобусами в Башкирии увеличилось до трех человек

Сегодня в реанимационном отделении Месягутовской ЦРБ умерла 17-летняя девушка, пострадавшая при столкновении автобусов в Салаватском районе Башкирии, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

На данный момент из десяти находящихся в районной больнице пострадавших в аварии один в тяжелом состоянии, у девяти — увечья средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе минздрава.

10 января при столкновении двух пассажирских автобусов Ford Transit погибли дети 6 и 13 лет. Авария произошла около 14:00 часов на 36-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. По данным ГИБДД, один автобус ехал в Уфу из села Большеустьикинское, второй двигался в обратном направлении.

В региональном управлении МЧС сообщили, что всего в двух автобусах находилось 36 человек. Пострадавшие были доставлены в Месягутовскую ЦРБ.

Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова