В Краснодаре за счет доходов от облигаций отремонтируют 17 км дорог Общая стоимость работ составит почти 2 млрд рублей

В Краснодаре за счет нового источника дорожного фонда – облигационного займа – отремонтируют семь участков улично-дорожной сети. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания рассказал вице-мэр Артем Доронин.

Среди них два объекта станут переходящими на 2022 год. Общая стоимость работ составит почти 2 млрд руб., протяженность ремонтируемых участков – 17 км.

Первым объектом станет реконструкция так называемого Почтового тракта, который ведет к хутору Копанскому. Срок строительства этой автомобильной дороги составит полтора года, протяженность объекта – 11 км. Стоимость строительства оценивается в 1 млрд руб.

Еще два объекта – участки в районе ул. им. Константина Образцова. Один из них – от дома № 22, включая весь внутриквартальный каркас до ул. Симиренко (протяженность – 1,5 км), другой –от дома № 22 до ул. Яна Полуяна и проезда от Константина Образцова до ул. Тургенева (300 м). Общая стоимость строительно-монтажных работ составит 286,3 млн руб.

Кроме того, планируется провести капитальный ремонт ули. Тополиной от Жигулевской до Автомобильной (1,5 км, 201,5 млн руб.), а также ул. Автомобильной – от ул. Московской до Ростовского шоссе (800 м, 191,4 млн руб.). Во время реконструкции дороги здесь также будут сделаны тротуары и обустроена ливневая канализация.

Помимо этого, будет реконструирован участок ул. Черкасской от ул. Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков (700 м, 86,8 млн руб.), а также произведен капитальный ремонт ул. 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков (700 м, 200 млн руб.).

Артем Доронин уточнил, что по указанным объектам ведется подготовка конкурсной документации для начала проведения процедуры торгов уже в этом месяце.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что участки улиц им. 40 лет Победы и Черкасской в Краснодаре станут приоритетными по ремонту дорог в 2021 году.

Также в конце декабря власти Краснодара разместили первый за последние семь лет выпуск муниципальных облигаций. Федеральный Минфин согласовал выпуск муниципальных ценных бумаг на сумму 1,6 млрд руб., при этом номинальная цена одной облигации составляет 1 тыс. руб. Все средства, полученные от продажи ценных бумаг, направят в дорожный фонд города.

По словам господина Первышова, выплаты по облигациям обойдутся Краснодару дешевле, чем коммерческие кредиты, поскольку в настоящее время средняя ставка по банковским займам на сумму в 3 млрд руб. составляет 7,2%.

Алексей Белянин