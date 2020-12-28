В мэрии Краснодара рассказали о приоритетах по ремонту дорог в 2021 году

Участки улиц им. 40 лет Победы и Черкасской в Краснодаре станут приоритетными по ремонту дорог в 2021 году. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания заявил глава города Евгений Первышов.

«У нас достаточно много на сегодняшний день выполнено проектно-изыскательских работ. Получены необходимые положительные заключения экспертизы по ряду дорог местного значения, которые находятся на балансе муниципалитета. Поэтому поручение департаменту транспорта и дорожного хозяйства — форсировано готовить всю документацию, необходимую для проведения открытых аукционов и конкурсов на выполнение работ», – заявил мэр Краснодара.

Кроме того, господин Первышов предложил добавить в число приоритетных ул. Автомобильную, которая соединяет Ростовское шоссе и ул. Московскую. По замыслу администрации города она должна разгрузить автомобильный поток, следующей по ул. Московской.

Также важным объектом глава Краснодара назвал строительство дороги по старому Почтовому тракту, которая идет от ул. Красных Партизан к хутору Копанскому.

«Дорога большая, контракт может занять больше года, поэтому мы должны ее «контрактовать» как можно скорее. Финансирование по ней определяем. Прошу ещё посмотреть по экономии денежных средств», – добавил Евгений Первышов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в августе администрация кубанской столицы сообщила о досрочном завершении работ по ремонту дорог, запланированных на 2020 год в рамках нацпроекта ««Безопасные и качественные автодороги». В общей сложности было отремонтировано 69 дорожных объектов общей протяженностью 76,7 км.

Алексей Белянин