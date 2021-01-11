Рубль проигнорировал нефть

Нефть дает шанс рублю значительно укрепиться. Фьючерсы на эталонную марку Brent в начале января превысили уровни в $55 за баррель впервые с февраля прошлого года. Это произошло после очередных договоренностей участников сделки ОПЕК+. Однако российская валюта на хорошие новости практически не отреагировала. Доллар в промежутках между праздниками едва успел опуститься ниже 74 руб., но вскоре поднялся выше этой отметки. Почему так происходит? И что будет с рублем и нефтью дальше? Разбирался Григорий Колганов.

Пока россияне доедали новогодние салаты, мировые производители нефти подготовили им своеобразный подарок — котировки Brent на докоронавирусных уровнях. Особенно преуспела в этом Саудовская Аравия, которая фактически добровольно вызвалась сократить добычу практически на миллион баррелей в сутки в феврале и марте. Взамен Россия и Казахстан смогут, напротив, немного нарастить производство сырья. Именно широкий жест Эр-Рияда, вероятно, посеял оптимизм на мировых рынках, полагает ведущий эксперт по энергетике Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, но эффекта от этого шага надолго не хватит.

«Если бы не было саудовского одностороннего сокращения, наверное, цены бы так резко не выросли. Не исключено, что цены могут снова снизиться, ничто не мешает Саудовской Аравии сказать, что после февраля и марта она не будет брать на себя односторонние обязательства. Плюс мы с вами не знаем эффективность и скорость вакцинации, может быть, вакцинация затянется. Байден может выступить с планами снимать санкции с Ирана, все или частично. Если у нас сейчас будут цены хотя бы на уровне $50, нам сейчас не до жиру, быть бы живу. Рассчитывать на рост до $60–70 можно только в случае каких-то экстраординарных событий в мире, допустим, какой-то войны на Ближнем Востоке с участием Ирана»,— считает Митрахович.

Однако мировые финансовые институты, такие как Bank of America или Goldman Sachs, пророчат нефти горизонты в $60 и даже $65 на ближайшие полгода. Аналитики уповают на массовую вакцинацию, которая должна реанимировать транспортную отрасль, а также на планы избранного президента США Джо Байдена влить дополнительные миллиарды в национальную экономику — часть этого «пирога» может достаться и энергорынку.

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Но почему же тогда рубль практически не заметил внешнего оптимизма? Вероятно, это влияние длинных выходных, полагают собеседники “Ъ FM”. Судя по объемам торгов, далеко не все инвесторы в праздничные дни добрались до биржевых терминалов. Но минимум до апреля у нефтяных котировок безоблачные перспективы, так что и российская валюта будет на высоте, прогнозирует аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк: «Дополнительные сокращения рассчитаны на два месяца — февраль и март. В этот период котировки нефти получат мощную поддержку и смогут расти вплоть до уровня $60 за баррель.

Рубль на первой полноценной торговой неделе будет укрепляться в районе 72,6–73 руб. за доллар, и в случае позитивного развития ситуации на рынке нефти может пойти ниже, в район 70–71 руб. за доллар».

Впрочем, российские власти любят повторять, что рубль уже совсем не так зависим от доллара, как десятилетие назад. И, возможно, сейчас эта мантра получит подтверждение. Смена американского президента и то, как происходит смена власти в Белом доме, не сулят рублю приятных перспектив. По крайней мере, прогноз главного инвестстратега компании «БКС Мир инвестиций» Максима Шеина неутешителен для любителей крепкой российской валюты:

«Мы видим со стороны инвесторов так называемый спрос на риск, естественно, это коснется и российских бумаг, и, соответственно, какой-то локальный дополнительный спрос на рубль мы увидим. Но есть американские риски, мы видели, что происходило в Вашингтоне. Когда такое происходит, от рисков стараются избавляться и продавать рискованные активы. Опять-таки, победа Байдена может означать угрозу дополнительных санкций.

Рынок ориентируется на то, что через год рубль будет примерно на 5% дешевле по отношению к доллару, чем сейчас».

В конечном итоге слабый рубль — это большой плюс для бюджета, который в значительной степени пополняется за счет торговли нефтью за доллары. Впрочем, в базовом прогнозе правительства на нынешний год заложено некоторое укрепление национальной валюты, примерно до 73 руб. за доллар. Интересно, как этого достичь, если негативные внешние факторы практически не зависят от российских властей?