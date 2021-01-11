Финансирование Ельцин Центра сократили на 10% На самоокупаемость он может выйти в 2022 году

Финансирование президентского центра Бориса Ельцина из госбюджета в 2021 году составит 320 млн руб. — это на 10% меньше, чем в прошлом году (около 334 млн руб.), рассказал на пресс-конференции исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов.

«Важно понимать, что эти средства расходуются на оплату труда сотрудников, остальное — содержание комплекса. Это не просто стены — это сооружение, которое насыщено очень сложной и тонкой техникой, очень дорогостоящей»,— пояснил директор фонда. По его словам, мероприятия Ельцин Центра проходят без использования госбюджета — на средства, которые комплекс получил в 2020 году. По прогнозам господина Дроздова, на самоокупаемость президентский центр выйдет к середине 2022 года.

Напомним, во время пандемии Ельцин Центр сократил зарплату сотрудникам на 20%.

Ирина Пичурина