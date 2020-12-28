В Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки изменится схема движения общественного транспорта

В Краснодаре с середины января и до середины апреля 2021 года из-за строительства новой трамвайной ветки на улице Московской будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

По новым схемам будут курсировать пять автобусных и пять трамвайных маршрутов. Один приостановит работу, а еще один создадут специально на период работ. В течение трех месяцев в районе ул. Солнечной и ул. Московской строители выполнят переустройство трамвайного кольца, а также подземных инженерных коммуникаций.

По словам заместителя директора департамента Евгения Белякова, сейчас проект строительства трамвайной линии находится на финальной стадии. «В январе определится победитель конкурса на строительство ветки. Планируется, что уже в середине января начнутся работы по строительству», — отметил господин Беляков.

Новая ветка пройдет по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Ее протяженность — 5,47 км. На линии будет пять остановок, а также построены два новых подземных пешеходных перехода через ул. Московскую и через ул. им. Петра Метальникова.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре стартовало строительство новой трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова по улице Московской. Она станет первой трамвайной веткой, возведенной в городе за последние 20 лет. Всего на строительство объекта из городского бюджета планируется выделить 908 млн руб., в том числе в текущем году 9,8 млн руб. Завершение строительства намечено на декабрь 2021 года.

Наталья Решетняк