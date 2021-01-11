На Ямале зарегистрировали 124 новых случая COVID-19

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще три человека скончались.

На 11 января с начала пандемии в округе зафиксировано 33 993 случая заражения коронавирусом. Более 26 тыс. пациентов выздоровели, 358 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 диагностировали у 23 315 человек, с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 425 269 случаев заражения. Более 2,7 млн пациентов уже выздоровели, 62 273 больных скончались.

Михаил Мананников