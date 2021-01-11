В России могут ужесточить наказание за нарушение ПДД

Минюст и МВД планируют ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. По данным “Ъ”, водителя, который в течение года совершил три грубых нарушения, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, могут лишить прав на срок до полутора лет. Перечень комбинаций нарушений будет закреплен в кодексе.

За вождение в нетрезвом виде водителя, который вез ребенка до 16 лет, можно будет лишить прав на срок до трех лет или оштрафовать на 50 тыс. руб. Сегодня штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на срок до двух лет. В документе также уточняется методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся санкции для нарушителей на электросамокатах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Водителей ждут новые лишения».