Глава Башкирии поручил вернуть необоснованно начисленные платежи за отопление

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил членам правительства и администрации Уфы разобраться с платежами за отопление, и в течение одного-двух дней представить ему «реальную картину, что происходит». «В тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи, разобраться и эти деньги вернуть. У нас такой опыт есть, когда мы работаем и все наваливаемся, деньги возвращают»,— заявил глава на первом в этом году оперативном совещании. Господин Хабиров подчеркнул, что к решению проблемы необходимо подключиться и. о. главы администрации Уфы Сергею Грекову, так как ситуация с завышенными платежами, по его словам, касается прежде всего Уфы.

В новогодние праздники жители республики жаловались, что получили платежные квитанции за декабрь 2020 года, в которых суммы значительно превышали начисления предыдущих месяцев. Основная доля обращений пришлась на ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС).

Радий Хабиров также поручил проверить выставленные платежки МУП «Уфимские инженерные сети».

Ранее вице-премьер, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев сообщал, что в правительстве Башкирии по поручению Радия Хабирова сформирована межведомственная рабочая группа по этому вопросу.

Влада Шипилова