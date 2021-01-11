4,9 процента составила инфляция в РФ в 2020 году по предварительным данным Росстата (окончательные данные по полной корзине товаров выйдут завтра). Банк России только в середине декабря повысил прогноз годовой инфляции до 4,6–4,9% с 3,9–4,2% на фоне локального ускорения роста потребительских цен до 0,8% с 0,7% в ноябре и 0,4% в октябре. Основной вклад в это обеспечило продовольствие: в декабре оно подорожало на 1,5%, в целом за год — на 6,7% (промтовары — на 0,4% и 4,8% соответственно). Консенсус-прогноз «Интерфакса» по инфляции на 2021 год составляет 3,5% и указывает на то, что инфляционный всплеск перейдет в преобладание дезинфляционных факторов в 2021 году, диапазон ожиданий ЦБ на 2021 год — 3,5–4%.