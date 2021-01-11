СКА «не вышел» из новогодних праздников

Вчера хоккеисты СКА потерпели очередное поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этой раз от ЦСКА на своем льду со счетом 2:3. Петербургская команда проиграла четвертый матч подряд. Это самая затянувшая серия неудач с начала сезона. Кажется, виноваты новогодние праздники.

Встреча армейцев в Ледовом дворце была принципиальной не только потому, что они лидируют в Западной конференции. СКА в последнее время выглядел неважно. До этого петербуржцы проиграли три матча подряд — «Йокериту» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (1:4). Пусть все поражения пришлись на время, когда празднуют Новый год, все равно такого раньше со СКА в этом чемпионате не было. Можно сказать, первый кризис при тренере Валерии Брагине. Хотя кризис бывает у всех команд, СКА не исключение. Просто первый домашний матч 2021 года команде с берегов Невы хотелось провести достойно.

В первом периоде хозяевам это удалось. Свои ворота они оставили в неприкосновенности, а счет открыли после ошибки игроков ЦСКА. Кто-то из них неосмотрительно отдал шайбу в свою зону, ее перехватил Антон Бурдасов, отдал Ивану Морозову, а тот скинул под бросок Андрею Кузьменко — 1:0. Гости даже не успели опомниться.

Интересно, что и последний матч, состоявшийся между СКА и ЦСКА в Петербурге (22 декабря), проходил под диктовку хозяев. Они вели до последних минут со счетом 3:1, но умудрились пропустить две шайбы, и пришлось играть овертайм. Там СКА праздновал победу (4:3).

Вчерашний матч складывался по схожему сценарию: тягучая, вязкая борьба, когда соперники боятся допустить ошибку. Единственное, что позволяло надеяться на заброшенные шайбы,— большое количество удалений. То и дело тот или иной игрок отправлялся во втором периоде на скамейку штрафников. Правда, когда сравнял счет Артем Сергеев, команды играли в равных составах. После могучего щелчка защитника ЦСКА от синей линии шайба затрепыхалась в «девятке» ворот Александра Самонова, голкипера СКА. А вот Андрей Кузьменко в середине матча забросил свою вторую шайбу, когда гости остались в меньшинстве. Форвард СКА, когда-то игравший за ЦСКА, поразил ворота с «пятачка».

В третьей двадцатиминутке решалась судьба игры. Несмотря на то, что ЦСКА проигрывал, гости не пошли на штурм ворот Самонова с первых минут. Зрители, пришедшие в Ледовый, снова увидели хоккейные «шахматы». И на 49-й минуте стратегия москвичей принесла им успех. Цели достиг бросок форварда Ивана Телегина, бывшего мужа певицы Пелагеи. У них затянулся бракоразводный процесс, но после вбрасывания в зоне СКА Иван тянуть не стал — сразу бросил по воротам. Самонов среагировать не успел.

Игра и на этот раз перешла в овертайм. И хотя Валерий Брагин, тренер СКА, как мог настраивал своих хоккеистов на грамотную игру, дополнительный отрезок хозяева провели из рук вон плохо. Они почти не владели шайбой. И на 3-й минуте овертайма цели достиг бросок Констанина Окулова. ЦСКА на этот раз увез из Петербурга победу. СКА проиграл четвертый раз подряд и во вторник примет в Ледовом дворце ХК «Сочи».

Кирилл Легков