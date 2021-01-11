Занятость в США накрыла вторая волна

В США новые ограничения из-за пандемии привели к первому с апреля 2020 года сокращению числа новых рабочих мест — в декабре этот показатель снизился на 140 тыс. (аналитики прогнозировали рост на 70 тыс.). В ноябре прирост числа новых рабочих мест замедлился до 336 тыс. против 638 тыс. в октябре. Спад связан с сокращением занятости в сфере развлечений и гостиничного бизнеса, количество рабочих мест здесь сократилось на 498 тыс., в госсекторе — на 45 тыс., в сферах образования и здравоохранения — на 31 тыс. В остальных секторах, напротив, занятость продолжила расти, в том числе в промышленности добавилось 38 тыс. рабочих мест, в ритейле — 120 тыс., в сегменте бизнес-услуг — 161 тыс. В итоге уровень безработицы в декабре в США не изменился по сравнению с ноябрем — 6,7%.

Всего с начала пандемии количество рабочих мест в США сократилось на 9,8 млн (на пике спад составил 22,4 млн). Сейчас занятыми являются лишь 57% трудоспособного населения США. Это меньше, чем было в кризис 2008–2009 годов, и сопоставимо с уровнем 1970-х годов, когда занятость среди женщин была существенно ниже нынешней, указывают в ING Bank. Его эксперты не ожидают снятия ограничений еще как минимум в течение нескольких месяцев, несмотря на начало вакцинации. Это обстоятельство негативно скажется на потреблении и сдержит рост экономики в первом квартале.

В Capital Economics полагают, что, хотя в январе спад в сфере услуг может продолжиться, с учетом роста занятости в других секторах и начала действия нового фискального пакета ВВП в первом квартале 2021 года покажет положительную динамику. Напомним, в декабре 2020 года был утвержден второй за год пакет помощи экономике на $900 млрд, из которых $284 млрд планируется направить на возобновление субсидий для поддержания занятости в наиболее пострадавших отраслях (в марте 2020 года был утвержден пакет мер на $2,2 трлн). Также программа предусматривает прибавку к пособиям по безработице в размере $300 в неделю (предыдущая включала вдвое большую выплату) и прямые выплаты в размере $600 для тех, чей доход составляет менее $75 тыс. в год (эта субсидия также сокращена вдвое). Победивший на президентских выборах Джо Байден уже пообещал провести через Конгресс новые меры поддержки, в том числе единоразовую выплату населению в размере $2 тыс.

Татьяна Едовина