«Митпром» взял «Пулковский» на откорм

Контроль над банкротством свинокомплексов ГК «Пулковский» в Ленинградской и Новгородской областях перешел к ООО «Митпром» Геннадия Никульшина, работающему с проблемными активами в сельском хозяйстве. После выкупа долгов структур холдинга на сумму 2,2 млрд рублей у Сбербанка компания может приобрести его имущество на торгах. Эксперты предупреждают, что «Митпрому» предстоит работать в условиях низкой рентабельности и высокой конкуренции на свиноводческом рынке.

ООО «Митпром» приобрело долги структур ГК «Пулковский» перед Сбербанком на 2,2 млрд рублей. Об этом “Ъ” сообщил гендиректор «Митпрома» Геннадий Никульшин. Приобретение прав требования позволит получить доступ к активам группы до торгов, наблюдать за свинокомплексами и принимать участие в управлении в качестве залогового кредитора, пояснил он. По словам представителя «Митпрома», сделка стоимостью 720 млн рублей была закрыта 29 декабря. В Сбербанке отказались от комментариев.

ГК «Пулковский» развивала свинокомплексы в Ленинградской и Новгородской областях. Ее основателем и крупнейшим владельцем выступал бизнесмен Иван Кара, умерший в 2018 году. В прошлом году в отношении входящих в «Пулковский» компаний («Агрохолдинг "Пулковский"», «Агрохолдинг "Приозерный"» и «Агрохолдинг "Устьволмский"») было введено конкурсное производство из-за долга перед Сбербанком. Сейчас все свинокомплексы находятся в действующем состоянии, их совокупная мощность составляет 70 тыс. голов, говорит господин Никульшин. В планах «Митпрома» — нарастить объем производства, добавил он, не уточнив подробностей.

Это не первое проблемное предприятие в сфере свиноводства, которым заинтересовался «Митпром». С 2018 года компания арендует свинокомплекс обанкротившегося ООО «Алтаймясопром» в Алтайском крае и анонсировала планы по его выкупу. Единственный собственник «Митпрома» — Геннадий Никульшин. Другая его компания с аналогичным названием в 2019 году стала управлять производителем свинины «Глобал Эко» Павла Сметаны, но в прошлом году лишилась этого статуса, следует из данных kartoteka.ru.

По информации собеседника “Ъ”, «Митпром» собирается выкупить все три площадки «Пулковского» на торгах и договаривается со Сбербанком о кредитовании сделки. «Они рассчитывают, что смогут получить стрессовые активы и вывести их на стабильную работу с рентабельностью, как это произошло на Алтае»,— указывает он. Решения, будут ли активы приобретены с торгов или каким-то другим образом, пока нет, комментирует господин Никульшин.

Партнер «S&K Вертикаль» Андрей Миконин отмечает, что залоговый кредитор получает возможность заниматься эксплуатацией имущества банкрота и определять конкурсного управляющего. Кроме того, у него есть право устанавливать комфортные условия торгов (площадку, стоимость, процедуру) для последующего выкупа активов, добавляет он. «Как правило, залоговый кредитор оставляет имущество в счет долга, если аукцион дважды не состоялся, но может и самостоятельно приобрести имущество с торгов»,— объясняет юрист.

Председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что перспективы развития «Митпрома» на свиноводческом рынке будут зависеть от эффективности управления и экономической конъюнктуры. Рентабельность в этой сфере сократилась в два-три раза из-за увеличения стоимости кормов и добавок, а также снижения оптовых цен на мясо, предупреждает он. Кроме того, конкуренция на рынке будет расти: с 2018 по 2022 год крупнейшие игроки построят новые свиноводческие суммарной мощностью более 1 млн тонн, указывает господин Юшин. В Северо-Западном регионе более дорогой корм, чем на Алтае, но при этом есть возможность продавать мясо по более привлекательной цене, замечает другой собеседник “Ъ”.

По предварительному прогнозу Национальной мясной ассоциации, производство свинины в России в 2020 году вырастет как минимум на 7% и превысит 4,2 млн тонн. Потребление свинины также увеличится, но потенциал его роста ограничен, так как текущий уровень (свыше 26 кг на человека) является достаточно высоким, резюмирует господин Юшин.

Константин Куркин