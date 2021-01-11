Пограничная четверть

Трафик на погранпунктах Юго-Восточной Финляндии за прошлый год сократился в четыре раза по сравнению с 2019 годом. За 2020 год границу пересекли почти 2 млн человек. Основной поток туристов в Финляндию через наземные пункты пропуска формируют россияне. Передвижения между Россией и Финляндией ограничены с марта прошлого года из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Некоторые эксперты считают, что, как только с путешествий снимут запреты, туристический поток в соседнюю страну восстановится, однако существенным сдерживающим фактором будет курс валюты.

В 2019 году границу Финляндии и России пересекли почти 8 млн человек, в то время как за прошлый пандемический год — только около 2 млн, следует из данных финского портала Yle. Сведения о трафике в открытых источниках пограничной службы ФСБ России не опубликованы. Ограничения на въезд в страну для большинства стран, не входящих в Евросоюз, в том числе для России, продлены до 9 февраля, сообщало ранее МВД Финляндии.

Осенью 2020 года финско-российскую границу ежедневно пересекали от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек (80% из всех пересекающих границу — россияне), уточняется в сообщении. В последнюю неделю декабря количество пересечений снизилось до 500 человек. В начале января 2021 года пассажиропоток вырос до 1 тыс. человек в день. Для сравнения, в пиковый период прошлой зимой (3 января) границу пересекли 43 тыс. пассажиров.

Трафик на границе России и Финляндии стимулирует развитие инфраструктуры: российско-финские власти ведут реконструкцию пограничного пункта пропуска Светогорск — Иматра, создают трансграничные велосипедные маршруты. Кроме этого, обсуждается возобновление движения электричек Петербург — Светогорск — Иматра, прекращенного еще в дореволюционное время. Железнодорожное сообщение может быть запущено в 2025 году. По оценке специалистов, на электричке могут передвигаться около 1 млн пассажиров (см. “Ъ” от 15.04.2019).

Россияне будут одними из первых туристов, когда въезд в Финляндию разрешат, уверена социолог голландского Tilburg University Екатерина Дегтерева. Однако в случае открытия границ не стоит ожидать резкого возвращения потока российских туристов к прошлогодним значениям, считает основатель сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников. Турпоток с целью шопинга и отдыха на природе будет восстанавливаться медленно, и среди факторов, влияющих на это,— рост курса евро, развитие туристической инфраструктуры в Карелии и Ленинградской области и страх заболеть коронавирусом за рубежом, отмечает эксперт. Он напоминает, что в 2014 году, после роста курса евро, турпоток в Финляндию значительно упал. В сезоне 2014–2015 годов финская туристическая индустрия потеряла около €300 млн из-за сокращения количества путешественников из России, приводили данные в Национальном центре туризма. В предшествовавшие годы доходы от приема наших соотечественников достигали €1 млрд.

Яна Войцеховская