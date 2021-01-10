Президенту Гондураса расширили список обвинений

В рамках рассмотрения дела в отношении гражданина Гондураса Джованни Фуэнтеса Рамиреса, обвиняемого в контрабанде наркотиков в США, федеральная прокуратура Нью-Йорка расширила список обвинений в адрес президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Как утверждается в поданном в пятницу в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайстве прокуратуры, президент Гондураса получал миллионы долларов от наркоторговцев в обмен на помощь в контрабанде кокаина в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ходатайстве утверждается, что господин Эрнандес якобы хвастался Рамиресу, что «хочет сунуть наркотики прямо под нос этим гринго». Кроме того, указывается в ходатайстве, по указанию действующего президента страны вооруженные силы Гондураса якобы обеспечивали охрану лаборатории по производству кокаина и перевозки этого наркотика в США.

Обвинения в связях с наркоторговцами выдвигаются в отношении господина Эрнандеса не в первый раз. Его родной брат Хуан Антонио в 2019 году был признан американским судом виновным в наркоторговле. В рамках того дела президента также указывали как причастного к деятельности наркоторговцев в Гондурасе и обвиняли в получении более $1 млн от главы мексиканского наркокартеля Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Коротышка. Но тогда официальные обвинения господину Эрнандесу предъявлены не были.

Правительство Гондураса прокомментировало новые обвинения в адрес президента страны в своем Twitter, назвав их «100-процентно ложными». Эти обвинения, говорится в твите, «опираются на лживые заявления осужденных преступников, которые хотят отомстить и заодно сократить свои сроки».

Алена Миклашевская