Брата президента Гондураса признали виновным в контрабанде наркотиков в США

Нью-йоркский суд признал виновным в контрабанде наркотиков, незаконном владении оружием и даче ложных показаний американским правоохранительным органам младшего брата нынешнего президента Гондураса Хуана Антонио «Тони» Эрнандеса. Приговор по делу Тони Эрнандеса будет вынесен 17 января 2020 года. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Обвинения затрагивают и самого президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса: свидетели показали, что возглавляемая им Национальная партия получала крупные взятки от наркоторговцев.

Тони Эрнандес был арестован в Майами в прошлом году по обвинению в контрабанде кокаина, незаконном владении оружием, даче ложных показаний и доставлен в Нью-Йорк для следствия и суда. Как показало следствие, в период с 2004 по 2018 год Тони Эрнандес был связан с несколькими лабораториями по производству наркотиков в Гондурасе и Колумбии, через его руки прошли сотни тонн кокаина. Для обеспечения безопасности своих каналов поставок и продажи кокаина Эрнандес давал высокопоставленным гондурасским чиновникам крупные взятки. В заявлении Минюста США отмечается, что Эрнандес передавал часть заработанных на наркотиках средств на поддержку предвыборных кампаний Национальной партии, возглавляемой его братом, чтобы повлиять на исход выборов в 2009, 2013 и 2017 годах. Кроме того, по данным Минюста США, взятку в размере $1 млн президенту Гондураса привозил глава мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка.

Хуан Орландо Эрнандес, избранный на пост президента Гондураса в 2014 году, отрицает обвинения во взяточничестве и в выступлениях последних дней повторяет, что показания против него были сфабрикованы преступниками, стремящимися отомстить ему за жесткую борьбу с преступностью и наркоторговлей в Гондурасе. Ему обвинения не предъявлены, в судебных документах он наряду с его предшественником на посту президента Гондураса Порфирио Лобо указан в качестве соучастника в преступлениях Тони Эрнандеса.

Комментируя решение суда в отношении брата, президент Гондураса сказал, что опечален им, но заверил сограждан, что борьба с контрабандой наркотиков будет продолжена. Однако граждане Гондураса вышли на улицы городов страны с требованиями отставки президента.

Алена Миклашевская