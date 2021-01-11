Офисам предложат «Шоколадницу»

На фоне кризиса на ресторанном рынке группа «Шоколадница» Александра Колобова запускает новый бизнес — торговые автоматы с едой. В этом году будет открыто несколько десятков точек, а в долгосрочной перспективе планируется запустить около 1 тыс. устройств. Этот формат также страдает из-за массового перевода сотрудников на дистанционный режим работы, напоминают эксперты. Но для «Шоколадницы» это возможность дополнительно загрузить освободившиеся мощности на фабриках-кухнях.

ГК «Шоколадница» (управляет одноименными кофейнями, сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и пр.) начала устанавливать в московских офисах автоматы с кофе и едой собственного производства под основным брендом. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе группы. Проект развивается совместно с сетью микромаркетов «Смартбуфет». Ресторанная группа поставляет партнеру бренд, зерно, еду, а также занимается контролем качества, говорит директор по развитию бизнеса ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров. По его словам, совместно установлено несколько киосков, в 2021 году число общих автоматов планируется довести до нескольких десятков. Средний чек находится на уровне 170 руб., уточняет он. «Пилот» продлится в течение месяца, после чего будет принято решение о дальнейшем тиражировании проекта, заявил соучредитель «Смартбуфета» Сергей Халдеев. В долгосрочной перспективе партнеры хотят запустить около 1 тыс. точек, уточнил он.

Аппараты с едой и кофе в офисах не первый вендинговый проект «Шоколадницы». По состоянию на минувшую осень компания управляла сетью из 100 кофейных автоматов под брендом «Кофе Хауз» в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда же «Шоколадница» анонсировала планы запустить 50 новых кофейных аппаратов под основным брендом на станциях МЦК и в бизнес-центрах. Проект также реализован совместно с партнером — ГК «Плаза-Телеком», которая занимается установкой и обслуживанием устройств.

Автоматизированная торговля в последние годы стала привлекательным сегментом для инвесторов. Свои проекты в этой сфере запустили ресторанный холдинг Ginza, «Азбука вкуса», «Вкусвилл». Кроме того, интересы на рынке вендинга появились у Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского (см. “Ъ” от 11 февраля 2019 года). В конце 2018 года Европейская ассоциация вендинга оценила оборот 177,8 тыс. торговых автоматов в России примерно в 53 млрд руб.

Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, несмотря на появление все большего числа игроков в сегменте, ниша для новых проектов остается. С другой стороны, крупные компании продолжают работать в дистанционном формате, поэтому как минимум в начале года вендинг продолжит оставаться в кризисе, указывает он. По данным Национальной ассоциации автоматизированной торговли, во втором квартале обороты операторов из-за закрытия бизнес-центров, торговых комплексов, спортивных объектов упали на 80–95%, а за январь—октябрь выручка работающих в Москве компаний сократилась более чем на 60% год к году.

Гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис отмечает, что в результате многие игроки были вынуждены сворачивать либо консервировать свои сети, корректировать ассортимент. Так, о приостановке работы заявил проект DC Daily (см. “Ъ” от 20 марта 2020 года). В Uvenco ожидают ощутимого восстановления отрасли не раньше весны этого года, в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.

По словам господина Алутиса, «Шоколаднице» в микромаркетах придется устанавливать цены на свои блюда ниже, чем в кафе. Среди ключевых сложностей в сегменте он называет уже высокую конкуренцию и проблемы с логистикой, которые приводят к неизбежным списаниям продукции с истекшим сроком годности. С другой стороны, новый проект позволяет «Шоколаднице» нагрузить освободившиеся из-за кризиса мощности на производстве, указывает господин Бурмистров. По оценкам Infoline, оборот рынка общественного питания в 2020 году сократился на 35%, до 1,6 трлн руб., год к году.

Никита Щуренков