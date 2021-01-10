В Краснодаре увеличили количество спецмашин для расчистки дорог от снега

В Краснодаре увеличили количество спецмашин для расчистки дорог от снежных заносов с 27 до 37 единиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Дополнительную технику предоставило министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. По оценке мэрии, за последние три часа снегопад не останавливался, а температура понизилась.

Снегоуборочные машины в первую очередь расчищают от выпавшего снега магистральные улицы и пути следования общественного транспорта. Как рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин, по состоянию на 15.00 сбоя в работе общественного транспорта нет.

Как писал "Ъ-Кубань", дороги Краснодара из-за сильного снегопада обрабатывают противогололедными средствами. Уже обработаны мосты, путепроводы и подъезды к ним. Жителям рекомендуют не выезжать на личных автомобилях, а использовать для поездок общественный транспорт. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня. .

Наталья Решетняк