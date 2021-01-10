В Краснодаре на расчистку улиц от снега вышли 27 спецмашин

В Краснодаре 27 спецмашин вышли на расчистку улиц от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Также техника обрабатывает проезжую часть противогололедными средствами. Уже обработаны мосты, путепроводы и подъезды к ним.

По данным мэрии, сейчас движение транспорта в городе не затруднено. Однако жителям рекомендуют не выезжать на личных автомобилях, а использовать для поездок общественный транспорт.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня. За ситуацией следит Центр мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", в аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада отменили авиарейсы. 900 пассажиров ожидают вылета в залах аэропорта.

Наталья Решетняк