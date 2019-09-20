Бывший глава ярославского «Яблока» получил четыре года за мошенничество

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего главу регионального отделения «Яблока» и депутата гордумы шестого созыва Владимира Зубкова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и фальсификации доказательств. Об этом “Ъ” сообщил его адвокат Олег Крупочкин. Подсудимого взяли под стражу, суд также запретил ему заниматься юридической деятельностью в течение 2 лет и 6 месяцев.

Суд признал господина Зубкова виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств. От наказания по двум последним эпизодам подсудимый освобожден в связи с истечением срока привлечения к ответственности. Гособвинение запрашивало для экс-депутата четыре года колонии и запрет заниматься юридической деятельностью на три года.

Уголовное дело в отношении Владимира Зубкова было возбуждено в январе 2017 года. По данным следствия, он по подложным документам решил похитить у своего бывшего подзащитного Сергея Котова 1,5 млн руб., которые тот якобы заплатил ему за оказание юридических услуг. С учетом процентов господин Зубков решил взыскать через суд с господина Котова 2,5 млн руб. Сам подсудимый своей вины не признал, утверждая, что клиент не оплатил оказанную ему юридическую помощь. В день вынесения приговора он опубликовал все 35 томов своего уголовного дела.

На протяжении предварительного следствия и большей части судебного процесса Владимир Зубков находился под подпиской о невыезде. В конце августа суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражей из-за пропуска судебного заседания в связи с ухудшением состояния здоровья. 3 сентября Ярославский областной суд отменил постановление об аресте и выпустил господина Зубкова под подписку о невыезде. После ареста Владимира Зубкова адвокат Александр Пиховкин организовал сбор подписей в поддержку коллеги. Под обращением подписались более 200 адвокатов.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль