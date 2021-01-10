В аэропорту Краснодара 900 пассажиров не могут улететь из-за снегопада

В Международном аэропорту Краснодар в связи с сильным снегопадом задержаны десятки авиарейсов. Прием воздушных судов ограничили до 15:00, чтобы расчистить аэродром от снега, сообщает пресс-служба аэропорта.

На данный момент задержаны пять рейсов на прилет и 11 на вылет. В залах находятся 900 пассажиров.

«По данным на 11:00, на запасные аэродромы направлено семь рейсов: четыре - в Ростов-на-Дону, два - в Минеральные Воды, один - в Анапу», - говорится в сообщении компании.

Информации о том, когда аэропорт возобновить полноценную работу пока нет. Однако отмечается, что в ближайшие часы синоптики прогнозируют усиление снегопада.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, аэропорт Сочи испытывает значительную нагрузку из-за наплыва туристов. По сообщениям в соцсетях, 8 января в зоне вылета образовались большие очереди.

Наталья Решетняк