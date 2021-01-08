Синоптики прогнозируют снег и гололед на Кубани в конце новогодних каникул

В Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды на всей территории региона. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков, с 10 января возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. В отдельных районах возможны сильные осадки. Не исключено налипание мокрого снега и гололед.

Ожидается северо-западный и северный ветер, с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10 января -3…+2 градуса, днем 2-7 градусов, по югу местами до 12 градусов.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега, в Туапсинском районе 10 января местами возможны сильные осадки, а также налипание мокрого снега и гололед. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10 января 3-8 градусов, днем 3-8 градусов, по югу – до 12 градусов.

Алексей Белянин