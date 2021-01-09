В аэропорту Сочи отреагировали на жалобы пассажиров на большие очереди

Аэропорт Сочи испытывает значительную нагрузку из-за наплыва туристов. По сообщениям в соцсетях, 8 января в зоне вылета образовались большие очереди. В связи с этим руководство воздушной гавани открыло дополнительные линии досмотра, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Ситуация была оперативно локализована за счет открытия дополнительных линий досмотра на входном контроле первого этажа, а также увеличения пропускной способности пунктов предполетного досмотра», - говорится с сообщении пресс-службы.

Сегодня, 9 января, из аэропорта Сочи ожидается вылет около 30 тыс. пассажиров. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, суточная загрузка средств размещения в горном и прибрежном кластерах Сочи составила 110 тыс. человек. Это больше, чем во время Олимпиады-2014, об этом в своем Instagram заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Андрей Ульченко