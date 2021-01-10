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На Кубани выявили 190 новых случаев коронавируса за сутки

За сутки на территории Краснодарского края выявили 190 новых случаев коронавируса. Об этом 10 января сообщили на официальном сайте регионального оперштаба. Среди заболевших 95 женщин и 95 мужчин, включая 12 детей. Возраст самого младшего носителя новой коронавирусной инфекции один год, старшего - 91 год.

Наибольшее количество новых COVID-пациентов зарегистрировано в Краснодаре - 56. В Тимашевском районе - 21 человек, в Сочи - 20. В Крымском районе заболели 12 жителей, в Курганинском районе - девять, в Геленджике - семь. В Анапе, Динском и Темрюкском районах - по шесть заболевших. В Выселковском, Апшеронском районах и в Армавире - по пять. В Кореновском районе выявили четыре заболевших. В Кавказском, Красноармейском, Славянском районах - по три. По два человека заразились в Ейском, Павловском, Гулькевичском, Усть-Лабинском районах. В Новороссийске, Туапсинском, Абинском, Белореченском, Калининском, Лабинском, Щербиновском, Тбилисском, Каневском, Новопокровском, Успенском районах - по одному.

По данным краевого минздрава, общее количество заразившихся коронавирусом в крае достигло 29 597 человек, выздоровели 20 034 пациента, 1 082 умерли, 116 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента - на ЭКМО.

В России за последние сутки COVID-19 подтвержден у 22 тыс. 851 человека. Всего с начала пандемии в стране выявили 3 млн 401 тыс. 954 заболевших коронавирусом.

Наталья Решетняк


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