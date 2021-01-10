Спрос на межрегиональные сделки с недвижимостью в 2020 году вырос на 81%

В 2020 году число запросов россиян на покупку недвижимости за пределами своих регионов выросло на 81%, сообщила руководитель межрегионального направления федеральной компании «Этажи» Екатерина Ярина. По ее мнению, это связано с ростом предложения дистанционной покупки недвижимости.

«Активное развитие дистанционных сервисов по выбору и покупке недвижимости подогрело спрос в сегменте межрегиональных сделок в 2020 году. По сравнению с прошлым годом количество запросов на покупку недвижимости в других городах выросло на 81%»,— сказала госпожа Ярина ТАСС.

По данным компании «Этажи», самая большая динамика спроса на недвижимость со стороны иногородних покупателей зафиксирована в Челябинске. В 2020 году по сравнению с 2019 годом спрос на челябинскую недвижимость среди жителей других городов вырос в четыре раза, сообщила госпожа Ярина. Это объясняется низкой стоимостью квадратного метра, считает она.

По общему числу запросов на межрегиональные сделки с недвижимостью в России в 2020 году лидировали Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар, Сочи и Анапа, сказала госпожа Ярина.

В конце декабря Росреестр сообщил о рекордной доле сделок с кредитами на рынке новостроек Москвы. Она достигла 55%. Напомним, с апреля в России действует программа льготной ипотеки, позднее ее продлили до 1 июля 2021 года. Спад ажиотажного спроса на новостройки в России к концу 2020 года привел к замедлению динамики роста цен. В декабре первичная недвижимость в крупнейших городах подорожала менее чем на 1%.

О ценах на вторичную недвижимость — в материале “Ъ” «Цены поддержат инвесторы».