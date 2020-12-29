Росреестр сообщил о рекордной доле сделок с кредитами на рынке новостроек Москвы

Доля договоров долевого строительства с использованием кредитов, заключенных в Москве за ноябрь 2020 года, достигла 55%, сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Он заявил, что это максимальное значение за последние годы, но не уточнил, о каком промежутке времени идет речь.

Всего в ноябре 2019 года было зарегистрировано 12 346 договоров долевого участия (ДДУ), 6807 из них — с привлечением кредитов. «Последние три месяца мы регистрируем максимальные объемы ДДУ с использованием кредитов, порядка 7 тыс. сделок»,— передает сайт Росреестра слова господина Майданова. Максимальное число сделок с кредитами за год было в октябре — 7080.

В течение 2019 года число ДДУ с кредитами в Москве находилось в пределах от 3 тыс. до 3,9 тыс. в месяц, свидетельствуют данные на сайте Росреестра. В 2020 году их число упало примерно до 2,1 тыс. в апреле и мае. Значительный рост числа сделок наблюдался с августа. В октябре было зарегистрировано в 2,1 раза больше сделок с ДДУ с кредитами, чем в июле.

Напомним, с апреля в России действует программа льготной ипотеки, позднее ее продлили до 1 июля 2021 года. В Москве программа позволяет взять жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в кредит под 6,5%. В декабря вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что в отдельных регионах, «где не хватает сегодня возможностей», программа может быть продлена.

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