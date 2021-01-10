Число погибших при пожарах в российских больницах возросло в 2020 году

Число погибших при пожарах в медучреждениях России в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом, однако количество возгораний сократилось на 13%, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, пожары в больницах в 2020 году в основном были связаны с высоким уровнем заполнения больниц из-за пандемии коронавируса.

«В России по итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек,— сообщил господин Еникеев ТАСС.— Связано это с заполнением больничных учреждений и, как следствие, большим количеством нарушений режимного характера, таких как некорректная эксплуатация электрического оборудования и неосторожное обращение с огнем». Господин Еникеев считает, что неосторожное обращение с огнем привело к трети пожаров в стране. При этом причиной половины возгораний он назвал аварийный режим работы электросетей и электрооборудования.

В 2020 году в медучреждениях России произошло несколько резонансных пожаров. В частности, в начале мая в больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы, тогда погиб один человек. Причиной возгорания стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спустя несколько дней пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, погибло пять человек. В ноябре в челябинской горбольнице №2 взорвалась кислородная станция.