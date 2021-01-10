Власти Бурятии намерены восстановить приют для животных после пожара

Глава Бурятии Алексей Цыденов намерен восстановить приют для бездомных животных «Кот и пес» в Улан-Уде, в котором в ночь на субботу, 9 января, произошел пожар. Господин Цыденов поручил зампреду правительства республики Дабе-Жалсан Чирипову выяснить у владельцев приюта объем необходимого финансирования.

«Оказать всю необходимую помощь в восстановлении приюта для бездомных животных поручил глава Бурятии,— сообщил пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев в Facebook.— Алексей Цыденов дал команду заместителю председателя правительства Дабе-Жалсан Чирипову связаться с владельцами приюта "Кот и пес", выяснить какой ущерб нанесен пожаром и какой объем финансирования необходим для восстановления».

Сотрудники приюта подозревают умышленный поджог. При пожаре погибли три собаки.

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