Дайверы в Индонезии обнаружили обломки рухнувшего самолета

В Яванском море обнаружили обломки самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение 9 января, сообщил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто. По его словам, дайверы разглядели куски фюзеляжа и обломки с регистрационными данными самолета.

Обломки обнаружены на глубине 23 м. «Дайвинговая команда сообщила нам, что вода проглядывается хорошо и ясно. Это позволяет нам обнаружить некоторые части самолета»,— передает Associated Press слова господина Тьяджанто. Он сказал, что место крушения самолета установлено с уверенностью.

Самолет Boeing 737-524 пропал с радаров вскоре после взлета из Джакарты. На борту было 62 человека, в том числе десять детей. По предварительным данным, россиян на борту не было. Ранее полиции передали обнаруженные в районе крушения фрагменты тел и личные вещи пассажиров. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.