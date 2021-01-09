Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 89 млн

Более 89 млн 246 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. За последние сутки в мире зарегистрировано более 812 тыс. новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии умерло более 1 млн 919 тыс. заразившихся.

Лидерами по числу заразившихся остаются США (21,9 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн). Всего случаи COVID-19 зафисикрованы в 191 стране мира.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США (370 тыс.), Бразилии (201 тыс.), Индии (150 тыс.) и Мексике (132 тыс). Россия занимает восьмое место: в стране умерло более 60 тыс. заразившихся.

Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце декабря 2020 года.

О борьбе с вирусом — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».