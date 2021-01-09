В Тюмени задержана владелица сгоревшего дома престарелых

Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тюменской области задержали хозяйку дома престарелых, в котором произошел пожар. В результате пожара погибли семь человек.

«9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата»,— говорится в сообщении СКР. Имя задержанной не уточняется.

Пожар произошел в ночь на 9 января. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль центрального аппарата.

За последний год в России в трех частных домах для престарелых произошли пожары. В результате ЧП в московском доме престарелых «Третий возраст» погибли пять человек. Жертвами пожара в подмосковном «Втором доме» стали девять человек. При пожаре в пансионате в Башкирии умерли 11 человек. В декабре 2020 года МЧС России предложило ужесточить ответственность для владельцев домов престарелых.

О последней трагедии — в материале “Ъ” «Огонь не проявил милосердия».