В сгоревшем в Тюменской области здании находился частный дом престарелых

Нелегальный дом престарелых работал в здании в поселке Боровский Тюменской области, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Позднее СКР подтвердил задержание хозяйки дома престарелых. Сегодня ночью, 9 января, в этом доме произошел пожар, в результате погибли семь человек, один пострадал.

«Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Все погибшие — постояльцы этого дома»,— сказал собеседник ТАСС.

По информации источника, в качестве одной из возможных причин пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. «Пожар начался с бани и распространился на другие постройки»,— добавил он.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента соцразвития области, государственных домов престарелых в этом поселке нет.

По факту пожара возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование причин пожара на личный контроль взял губернатор Тюменской области Александр Моор. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль центрального аппарата.

За последний год в России в трех частных домах для престарелых произошли пожары. В результате ЧП в московском доме престарелых «Третий возраст» погибли пять человек. Жертвами пожара в подмосковном «Втором доме» стали девять человек. При пожаре в пансионате в Башкирии умерли 11 человек. В декабре 2020 года МЧС России предложило ужесточить ответственность для владельцев домов престарелых.

О последней трагедии — в материале “Ъ” «Огонь не проявил милосердия».