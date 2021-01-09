В Новгородской области в интернате для престарелых произошла вспышка COVID-19

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщило правительство Новгородской области. Из 100 постояльцев и 22 сотрудников интерната вирус подтвержден у 72 человек.

«В начале года симптомы заболевания появились у троих пациентов, они были изолированы. Проведенное тестирование подтвердило у них наличие вируса. После этого анализы были взяты у всех проживающих в учреждении»,— говорится в сообщении правительства в Facebook.

Десять заразившихся госпитализированы, один из них находится в реанимации, остальные остаются в интернате. В интернат выехали министр труда и социальной защиты Новгородской области Светлана Семенова и министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

Всего в Новгородской области COVID-19 выявлен у более 20 тыс. человек, за последние сутки зарегистрировано более 190 новых случаев заражения. С начала пандемии умерли 99 заразившихся. В регионе действует марочный режим в общественных местах, с ограничениями работают заведения общепита, для пожилых и людей с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.

О вспышках вируса в соцучреждениях — в материале “Ъ” «"Ковид пришел в интернаты, и это ужасно"».