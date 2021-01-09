Собянин напомнил о необходимости соблюдать санитарные меры на катках

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 при посещении открытых катков Москвы не нужно забывать о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, сейчас в столице открыто более 200 катков с искусственным льдом.

«Обратите внимание, что везде надо соблюдать санитарные нормы. Сотрудники на катках следят за количеством гостей, чтобы не было скопления людей. В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки»,— написал в Instagram господин Собянин.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразилось более 853 тыс. человек, умерло почти 12 тыс. За последние сутки в городе зарегистрировано 4,9 тыс. новых случаев заражения и 74 летальных исхода. Ограничительные меры, ужесточенные в конце декабря прошлого года, действуют в столице до 15 января.

О борьбе с пандемией — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».