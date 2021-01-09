В России за сутки выявили 23 309 заразившихся коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 23 309 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 1,45% меньше, чем накануне (23 652). Рекорд по числу новых заражений был зафиксирован 24 декабря — 29 935. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 379 103 человека.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных:

Москва — 4900 (853 352 за все время),

Санкт-Петербург — 3006 (273 025),

Московская область — 1184 (167 117),

Нижегородская область — 443 (73 967),

Ростовская область — 395 (55 176).

Умерли за последние сутки 470 зараженных, это на 3,52% больше, чем накануне (454). Общее число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в стране достигло 60 911.

Регионы с наибольшим числом умерших от вируса за сутки:

Москва — 74 (11 873 за все время),

Санкт-Петербург — 69 (8328),

Московская область — 23 (3073),

Ростовская область — 19 (2199),

Свердловская область — 16 (1665).

Вылечились за сутки 23 680 человек, с начала пандемии выздоровели 2 754 809.

7 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется. По данным ведомства, суточный показатель заражения за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.

Подробнее о борьбе с COVID-19 в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».