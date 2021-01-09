В Испании из-за бури погибли три человека

Буря Филомена обрушилась на несколько регионов Испании. Власти Испании назвали ее самой сильной за последние 50 лет. В результате непогоды погибли три человека.

Как сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, два человека погибли из-за паводка в муниципалитете Михас в провинции Малага. Один человек найден мертвым под снегом в муниципалитете Сарсалехо в сообществе Мадрид.

Mi madre las imagines que nos envian de Madrid... pic.twitter.com/c9QLmYV1IK — Jose Diaz-Flores (@JoseDazFlores2) January 9, 2021

Буря вызвала проливные дожди в прибрежных регионах страны и крупнейший снегопад в центральной части Испании. В десяти провинциях, в том числе в Мадриде, объявлен красный уровень опасности, дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены.

Спасатели продолжают поисковые работы. К ликвидации последствий привлечены военные. По прогнозам синоптиков, снегопад подлитая еще сутки.