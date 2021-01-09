Иран запретил импорт американских и британских вакцин от коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иранский народ не будет участвовать в клинических испытаниях иностранных вакцин от коронавируса, в частности американской и английской. По его словам, в стране ведутся собственные разработки препарата.

«Импорт американских или английских вакцин в страну запрещен. Я сказал об этом официальным лицам и теперь объявляю об этом публично. Если бы американцы могли произвести вакцину, этой катастрофы с коронавирусом не произошло бы в их собственной стране. Несколько дней назад там за один день погибло 4 тыс. человек,— передает агентство Tasnim слова господина Роухани.— Если они знают, как сделать вакцину, и если их фабрика Pfizer знает, как ее производить, они могут использовать ее для себя. Они не заслуживают доверия».

Господин Роухани добавил, что положительно смотрит на закупку «надежных» зарубежных вакцин.

3 января стало известно о возможном российско-иранском сотрудничестве по производству вакцин от коронавируса. В России на данный момент зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Также свою вакцину от COVID-19 готовит Центр имени Чумакова РАН.

В Иране с начала пандемии выявлено почти 1,3 млн случаев заболевания коронавирусом. Умерли 56,1 тыс. заразившихся.

О том, как пандемия расколола мир,— в материале “Ъ” «Пандемирия».