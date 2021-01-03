Тегеран и Москва готовят встречу для обсуждения производства вакцины

Иран и Россия занимаются подготовкой личной встречи по вопросу производства вакцины от коронавируса. Сейчас Тегеран изучает документы по российским препаратам и готов стать «центром по производству одобренных вакцин».

«В телефонных разговорах президентов Ирана и России в апреле–октябре 2020 года подчеркивалась заинтересованность Ирана в сотрудничестве с РФ в области производства вакцины от коронавируса и обмена опытом. В настоящее время осуществляется изучение российских документов по вакцинам. Решено, что вскоре пройдет личная встреча»,— сказал посол Ирана в Москве Казем Джалали «Известиям».

По словам посла, в Иране вопросом вакцины занимаются шесть платформ. Тегеран рассматривает все производимые вакцины, включая «Спутник V», несмотря на начало первой фазы испытаний «Ирани корона». «Иран готов действовать как центр по производству одобренных вакцин благодаря наличию эффективных технических кадров и производственных мощностей»,— добавил господин Джалали.

В России зарегистрированы пока две вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Также свою вакцину от COVID-19 готовит Центр имени Чумакова РАН.

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