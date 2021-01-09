Россиянка Миронова пришла четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла четвертое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира. Победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Соревнования проходят в немецком Оберхофе.

Время победительницы составило 32 минуты 20,9 секунды, она допустила два промаха. На втором месте ее соотечественница Марте Рёйселанн, она пришла на полсекунды позже и ни разу не промахнулась. Третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+43,0; 1). Затем к финишу пришла россиянка Миронова (+1.11,2; 2). Ее результат — лучший среди российских спортсменов в этом сезоне.

6 января россияне заняли первые пять мест в гонке преследования классическим стилем на «Тур де Ски». Гонку выиграл Александр Большунов. 5 января россияне заняли пять первых мест в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Кроме того, российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования классическим стилем.