В мире COVID-19 заразились более 88 млн человек

Более 88 млн 222 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За сутки выявлено более 856 тыс. новых заразившихся. Число летальных исходов достигло 1 млн 905 тыс.

Лидерами по числу случаев заражения остаются США (21,6 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (7,9 млн) и Россия (3,3 млн). Всего случаи заражения зарегистированы в 191 стране.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США (366 тыс.), Бразилии (200 тыс.), Индии (150 тыс.) и Мексике (131 тыс.). Россия находится на восьмом месте: в стране умерло более 60 тыс. заразившихся.

Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце декабря 2020 года.

О борьбе с вирусом — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».